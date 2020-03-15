شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: غرق منازل مخالفة على حرم مصرف بحر البقر بسبب ارتفاع منسوب المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى مصرف بحر البقر بشمال محافظة الشرقية فى ظل حالة الطقس السيء وهطول الأمطار بغزارة خلال الفترة الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذى نتج عنه ازدحامات بجميع المجاري المائية وارتفاع ملحوظ في مناسيب المياه .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الجولة بدأت من الكيلو (43٫00) على مصرف بحر البقر (كوبري أبو شمسية) حيث تلقى وزير الرى بالأمس بيان عن حالة منسوب المياه بمصرف بحر البقر والذى ارتفع بزيادة حوالى 60٪؜ من سعة المصرف الطبيعية عن المعدل الطبيعي نظراً لاستقبال مصرف بحر البقر التصرفات العالية الواردة من المصارف الرئيسية بإقليم صرف شرق الدلتا وبخاصة مصرف بلبيس الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحى لمحافظات (القاهرة الكبرى - الشرقية والتى استقبلت شبكاتها تصريف مياه الأمطار بالمدن على مدار فترة هطول الأمطار، نتج عن ارتفاع المناسيب المفاجئ بمصرف بحر البقر حدوث قطع للجسر بالبر الأيمن ك ( 46.500) بسبب طبيعة التربة الرملية بالمنطقة .

وتلاحظ قيام العديد من الأهالى ببناء منازل مخالفة بحرم المصرف فى الخفية بين المصرف والجنابية وأنه بزيادة منسوب المياه فوق القدرة الاستيعابية للمصرف أدت لغرق تلك المنازل ويرجع ذلك أيضا ارتفاع منسوب المياه ببحيرة المنزلة، وتم التوجيه بتشغيل محطات السلام ولعمل على تخفيض منسوب المياه بالمصرف وإعادة تأهيل الجسور المنهارة .

يشار إلى أنه تم السيطرة على ارتفاع المناسيب بمصرف البطس بالفيوم ومصرف حادوس بمحافظة الشرقية وايضا ترعة الصف بالجيزة وكذلك مخر سيل سنور بمحافظة بنى سويف وخلال 24 ساعة سيتم السيطرة على ارتفاع المناسيب بمصرف بحر البقر .

ووجه عبد العاطى بضرورة استمرار المتابعة على مدار الساعة والتدخل الفوري حال حدوث أي مشكلة أو تلقي أي بلاغ وتواجد المعدات اللازمة و بتواجد المختصين لترميم الجسور.

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