شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 486 لسنة 2029 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ويقدم الصندوق لمصر بمقتضي هذا الاتفاق قرضاً تبلغ قيمته 53 مليوناً و200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو؛ والموقع في روما بتاريخ 18-2-2019. Advertisements نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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