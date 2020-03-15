شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كثافات مرورية أعلى كوبرى فيصل بسبب زيادة الأحمال وتعطل سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى فيصل، حالة من التكدس المرورى، بسبب زيادة الاحمال في شارع فيصل، بالإضافة الى تعطل سيارة ملاكى أعلى الكوبرى، وهو ما تسبب في زيادة الكثافة المرورية في الاتجاه أمام القادم من شارع فيصل الى ميدان الجيزة ومنزل شارع السودان.

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وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.