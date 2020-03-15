شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 29 مركزا للدروس الخصوصية فى محافظة أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من إغلاق وتشميع 29 مركزاً للدروس الخصوصية بنطاق محافظة أسوان، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء لوزارة الداخلية بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية فى ظل خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى إطار قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة 15 يوماً.

قال اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إن تلك الحملات تأتى فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وإعلان قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين للحد من الاختلاط بتلك التجمعات حفاظاً على أرواح وصحة الطلبة وأنه يتضمن أى أماكن أو مراكز يتم فيها ممارسة أى أنشطة تعليمية، مشيراً إلى أن المديرية أغلقت 29 مركزاً للدروس الخصوصية بالمحافظة بنطاق محافظة أسوان.

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وأهابت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، بالمعلمين والمعلمات فى كافة أرجاء المحافظة بالتوقف فوراً عن أى أعمال من شأنها الإخلال بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تنص على منع أى تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أى أنشطة أخرى غير مرخص بها، وحذرت من مخالفة ذلك القرار خاصة أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية والإدارية طبقا لقرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة، والتى تأتى فى إطار الحرص الشديد على مستقبل الزملاء المعلمين وضمانا لسلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

وبدأت وزارة الداخلية فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء البدء فى غلق المراكز التعليمية للسيطرة على عدم انتشار العدوى، يأتى ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.