شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 2020 عام سعيد .. ماذا تبقى من الكوارث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2020 خلال الثلاثة شهور الأولى الكثير من الأحداث التي هزت العالم ، الفيديو التالى يلخص المشاهد خلال شهر مارس الجارى. حرائق أستراليا

حرائق أستراليا مع أول أيام العام الجديد كان العالم على موعد مع حرائق غابات استراليا التي أكلت الأخضر واليابس التي وصفها العالم بالأسوأ تاريخيا الحرب العالمية الثالثة

الحرب العالمية الثالثة في 3 يناير كان العالم يتحدث عن بوادر حرب عالمية جديدة بعد مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيراني على يد القوات الأمريكية في العراق الطائرة الأوكرانية

الطائرة الأوكرانية في 8 يناير سقطت طائرة أوكرانية بصاروخ للحرس الثورى الإيراني ولقى كل ركابها مصرعهم الحادث أثار أزمة دولية كادت أن تصل للصدام العسكري خطة ترامب

خطة ترامب في 28 يناير صدم الرئيس الأمريكي العرب بإعلان خطته للسلام تفاصل الخطة قالها هو ورئيس الوزراء الإسرئيلى فقط Advertisements وكانت صادمة ومفاجئة للشعوب العربية لما تحمله من خسائر جديدة في قضيتهم لاستعادة القدس . وباء

وباء كورونا في 9 يناير كان الإعلان عن أول وفاة بالفيروس القاتل لكن أخباره تصدرت المشهد مع بدايات فبراير وصل عدد الوفيات لأكثر من 5 ألاف والمصابين أكثر من 137 ألف وأعلنته وزارة الصحة وباءا عالميا في 11 مارس أسوأ اضطرابات جوية في مصر

أسوأ اضطرابات جوية في مصر فى 11 مارس شهدت مصر موجة طقس شديدة السوء استمرت لثلاثة أيام متتالية وصفها مجلس الوزراء بالأسوأ منذ 40 عاما توقفت المدارس والأعمال بكافة المحافظات كل تلك الأحداث وقعت في أول 70 يوم فقط من 2020 فماذا يحمل العام للبشرية في أيامه المقبلة؟ عام سعيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. 2020 عام سعيد .. ماذا تبقى من الكوارث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.