فيديو.. 2020 عام سعيد .. ماذا تبقى من الكوارث؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2020 خلال الثلاثة شهور الأولى الكثير من الأحداث التي هزت العالم ، الفيديو التالى يلخص المشاهد خلال شهر مارس الجارى.
حرائق أستراليا
مع أول أيام العام الجديد كان العالم على موعد مع
حرائق غابات استراليا التي أكلت الأخضر واليابس
التي وصفها العالم بالأسوأ تاريخيا
الحرب العالمية الثالثة
في 3 يناير كان العالم يتحدث عن بوادر حرب عالمية جديدة
بعد مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيراني
على يد القوات الأمريكية في العراق
الطائرة الأوكرانية
في 8 يناير سقطت طائرة أوكرانية
بصاروخ للحرس الثورى الإيراني
ولقى كل ركابها مصرعهم
الحادث أثار أزمة دولية كادت أن تصل للصدام العسكري
خطة ترامب
في 28 يناير صدم الرئيس الأمريكي العرب بإعلان خطته للسلام
تفاصل الخطة قالها هو ورئيس الوزراء الإسرئيلى فقط
وكانت صادمة ومفاجئة للشعوب العربية
لما تحمله من خسائر جديدة في قضيتهم لاستعادة القدس
.وباء كورونا
في 9 يناير كان الإعلان عن أول وفاة بالفيروس القاتل
لكن أخباره تصدرت المشهد مع بدايات فبراير
وصل عدد الوفيات لأكثر من 5 ألاف
والمصابين أكثر من 137 ألف
وأعلنته وزارة الصحة وباءا عالميا في 11 مارس
أسوأ اضطرابات جوية في مصر
فى 11 مارس شهدت مصر موجة طقس شديدة السوء
استمرت لثلاثة أيام متتالية
وصفها مجلس الوزراء بالأسوأ منذ 40 عاما
توقفت المدارس والأعمال بكافة المحافظات
كل تلك الأحداث وقعت في أول 70 يوم فقط من 2020
فماذا يحمل العام للبشرية في أيامه المقبلة؟
عام سعيد
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