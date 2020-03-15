شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت في انتخابات المحامين على مقاعد النقابة العامة ومقعد النقيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجان الانتخابات بنقابة المحامين على مستوى الجمهورية في استقبال أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في التاسعة صباحا، وتستمر عملية التصويت حتى الخامسة مساء، تحت إشراف النيابة الإدارية وموظفين معاونين لها.

وأعلنت النقابة العامة، أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، وأن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات، وأن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتخابية تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

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وشهدت اللجان الانتخابية تواجد عدد من الناخبين مع الساعات الأولي لبدء التصويت، كما انتشرت قوات الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، بمحيط مقر النقابة العامة ومحكمة العباسية، وكافة اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات.

وتجري الانتخابات على مقاعد النقابة العامة والنقيب، في 467 لجنة، في النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11.

وفي جنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة، وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.

ويتنافس في الانتخابات 194 مرشحًا على جميع مقاعد النقابة العامة، بينهم 18 مرشح على مقعد النقيب، أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالي، ورجائي عطية، مرشح جبهة الاصلاح النقابي.