شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تدعو المؤسسات لاتخاذ الإجراءات الوقائية في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا مجلس نقابة الصحفيين المؤسسات الصحفية كافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مواجهة مخاوف انتشار فيروس «كورونا»، وذلك حفاظاً على صحة الزملاء والزميلات الذين هي الأهم على الإطلاق في هذه الفترة الحساسة.

وإوصي المجلس بمراعاة وضع الزميلات الصحفيات واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنازل «إليكترونيا» بما يساهم في تقليل الكثافة في صالات التحرير وبما يسمح للزميلات في نفس الوقت برعاية أبنائهن لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل الدراسة بما سيضاعف من أعباء الزميلات في رعاية الأبناء .

وأكد المجلس أن اتخاذ كل إجراءات التعقيم والنظافة داخل المؤسسات بات مطلباً مهما حتي تعبر مصر بعون الله هذه الفترة الصعبة.