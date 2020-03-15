شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: غلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت وزارة الأوقاف بالتنسيق والتشاور مع الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، والشيخ عبدالهادي القصبي ،شيخ مشايخ الطرق الصوفية، غلق جميع الأضرحة مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وذلك في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام وتوجيه وزارة الأوقاف بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها، ونظرًا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، ولا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات مختلفة ومناطق مختلفة .

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة، وعلى قيام الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة خلال تلك الفترة، ونسأل الله تعالى السلامة من كل داء، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه .