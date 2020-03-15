شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يزور مصابي تداعيات الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، أحد المصابين بمستشفى المنيا العام، نتيجة موجة الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة، عقب تعرض الطريق الصحراوي الشرقي «الجيش» لهبوط، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق.
واطمأن المحافظ على صحة المصاب 28 عاما من أبناء محافظة كفر الشيخ وتابع المحافظ مع الدكتور عماد حنا، مدير مستشفى المنيا العام، الحالة العامة للمصاب، كما طمأنه بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة له طوال إقامته بالمستشفى لاستكمال العلاج، موجها مسؤولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة له، حتى تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.
كان المحافظ تفقد الطريق الصحراوي الشرقي «الجيش»، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق، مما أدى إلى انزلاق بعض السيارات وسقوطها بموقع الهبوط، وتم إنقاذ أحد المصابين ونقله إلى مستشفى المنيا العام.
وأعلنت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، عن إغلاق مؤقت لطريق الصعيد الشرقي وتم توجيه القادمين إلى محافظة المنيا لاتباع الطريقين الصحراوي الغربي، أو الطريق الزراعي.
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