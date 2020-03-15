أخبار مصر

محافظ المنيا يزور مصابي تداعيات الطقس السيئ

0 نشر
تريزا كمال 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يزور مصابي تداعيات الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، أحد المصابين بمستشفى المنيا العام، نتيجة موجة الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة، عقب تعرض الطريق الصحراوي الشرقي «الجيش» لهبوط، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق.

Advertisements

واطمأن المحافظ على صحة المصاب 28 عاما من أبناء محافظة كفر الشيخ وتابع المحافظ مع الدكتور عماد حنا، مدير مستشفى المنيا العام، الحالة العامة للمصاب، كما طمأنه بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة له طوال إقامته بالمستشفى لاستكمال العلاج، موجها مسؤولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة له، حتى تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.

كان المحافظ تفقد الطريق الصحراوي الشرقي «الجيش»، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق، مما أدى إلى انزلاق بعض السيارات وسقوطها بموقع الهبوط، وتم إنقاذ أحد المصابين ونقله إلى مستشفى المنيا العام.

وأعلنت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، عن إغلاق مؤقت لطريق الصعيد الشرقي وتم توجيه القادمين إلى محافظة المنيا لاتباع الطريقين الصحراوي الغربي، أو الطريق الزراعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المنيا يزور مصابي تداعيات الطقس السيئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا