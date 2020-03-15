شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يتابع جهود إزالة آثار الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استكمل الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف متابعته الميدانية تنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد هاني غنيم باستمرار أعمال كسح وسحب تجمعات المياه المتراكمة والناتجة عن سقوط الأمطار الغزيزة التي تعرضت لها المحافظة ،ضمن موجة الطقس السئ التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين.
وتابع سلامة الجهود المنفذة من خلال الوحدات المحلية والجهات المعنية لازالة آثار الأمطار، والاطمئنان على مستوى الخدمات الحيوية، حيث تفقد الجهود التي تنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، متابعا الأعمال بالشوارع الرئيسية والجانبية بالمدينة.
وانتقل نائب المحافظ لتفقد عدد من مجالس القرى بمركز سمسطا، مشدداً على مواصلة الأعمال لتجفيف مداخل ومخارج القرى، وازالة كافة آثار الأمطار، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطرق الرئيسية والفرعية، كما تفقد مستوى الخدمة الصحية بمستشفى «سمسطا» المركزي، حيث اطمأن على تواجد الأطباء وطاقم التمريض، وانتظام الخدمة، خاصة في أقسام «الغسيل الكلوي، العناية المركزة، العمليات وحضانات الأطفال».
وكان نائب المحافظ قد تابع في وقت سابق من اليوم أعمال إزالة مخلفات مياه الأمطار في مدينة الفشن، وعدد من القرى بدائرة المركز قبل أن يتوجه لمركز ومدينة «ببا» بتكليف من المحافظ لمتابعة جهود الوحدات المحلية في احتواء تداعيات موجة الطقس السئ .
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