شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. رئيس جامعة السادات يعلن إخلاء المدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد محمد بيومي، رئيس جامعة السادات، إخلاء المدن الجامعية بالجامعة بدءأ من صباح الأحد 15 مارس 2020 لتنفيذ عملية تطهير وقائي لجميع الغرف والوحدات الخاصة بالجامعة خوفاً من انتشار «كورونا»، عقب إعلان تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة 15 يوماً.

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وأوضح أن تعليق الدراسة بالجامعات هو إجراء احترازي فقط خاصة أنه لم تظهر أي حالة مشتبه بإصابتها بجامعة مدينة السادات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواجه فيروس كورونا بمنتهي الوضوح والحزم من البداية، وتعليق الدراسة جاء ضمن خطة الوقاية.

وتابع هذه القرارات تؤكد أن الدولة تضع أكثر من خطة لمواجهة إنتشاء هذه الفيروس داخل البلاد وتضع حلول إستباقية لها، مضيفاً: «قيادات الجامعات حريصة جداً على تطبيق تلك الخطط بمنتهى الجدية نظراً للموقف الخطير الذي يمر به العالم أجمع».



وأوضح أنه من الممكن أن ندرس أيضاً توزيع العمل داخلياً بكل الكليات والإدارات ووحدات الجامعة على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والإداريين تقليلاً للأعداد المتواجدة بكل كلية أو إدارة أو وحدة تفادياً لإزدحام المكاتب والأوتوبيسات الخاصة بنقلهم لأماكن العمل أيضاً.