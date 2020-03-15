شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: الأهرامات تاريخ عظيم وماض نعتز به ونظرات انبهار من ضيوفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن الأهرامات تاريخ عظيم وماضٍ نعتز به، ونظرات انبهار من ضيوفنا من شتى دول العالم.

ونشر العنانى، عبر حسابه على إنستجرام، مجموعة صور وفيديو، خلال وجوده فى منطقة الأهرامات، صحبها بتعليق: "فى رحاب الأهرامات اليوم، بين تاريخ عظيم وماض نعتز به، وأمل فى عيون أطفال مصريين كلهم فخر بأجدادهم، ونظرات انبهار من ضيوفنا من شتى دول العالم".

وتفقد أمس السبت، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، منطقة الأهرامات الأثرية، للوقوف على حالة الحركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الجيزة خاصة بعد انقضاء موجة الطقس السيء.

وأثناء جولته بمنطقة البانوراما بالأهرامات، استقبل الدكتور خالد العنانى، عددًا من الوفود السياحية من عدد من الجنسيات كانوا فى زيارة لمنطقة الأهرامات والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وهتف الوفد السياحى "تحيا مصر.. وشكرا جزيلا"، كما أعربوا عن سعادتهم بالاستمتاع بزيارة مصر وحضارتها الفريدة.

وأشار البعض منهم إلى أنهم جاءوا إلى مصر قادمين من بلادهم ولقضاء إجازتهم بين المقاصد السياحية المصرية المختلفة، مؤكدين أنهم لا يوجد مبرر يمنع سفرهم إلى مصر وأن معدلات نسب الإصابة بالمرض فى مصر أقل من مثيلتها فى دول العالم بالإضافة إلى أن مصر تتمتع بجو مشمس وأن معظم الأماكن السياحية والأثرية بها فى أماكن مفتوحة.

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وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، تفقد قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة، واطمأن الوزير على المناطق الآثرية للتأكد من عدم تأثرها بأية أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن المناطق الاثرية لم تشهد أى تأثر سلبى بحالة الطقس السيء والسيول خلال ال48 ساعة الماضية، لافتا إلى أنه قام بتفقد مجموعة من المناطق الاثرية صباح اليوم للاطمئنان على حالتها.