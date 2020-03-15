شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: إخلاء المدينة الجامعية من الطلاب وتعقيمها بعد تعطيل الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تعمل الآن على إخلاء المدينة الطلابية بالجامعة ، موضحا أن أهالى الطلاب حضروا صباح اليوم لمقر المدينة لحمل متعلقات الطلاب المتواجدة بالمدينة ونقلها إلى منازلهم.

وأضاف الدكتور ماجد نجم في تصريح خاص لـ" الخليج 365" أنه اتخذ قرارا بتخفيض رسوم السكن في مدينة الطلاب بجامعة حلوان بقيمة نصف شهر، خاصة وأن هذه الرسوم تحصل مقابل المبيت والطعام والطلاب لن يتلقوا تلك الخدمات في فترة تعليق الدراسة، موضحا أنه حال قيام الطلاب بدفع الرسوم سيتم خصم مقابل نصف شهر بداية من الشهر المقبل.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أنه سيتم العمل على تعقيم المدينة الجامعية وكذلك منشآت الجامعة ضد فيروس كورونا، فور الانتهاء من عملية الإخلاء.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

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وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من اليوم الأحد 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والمعاهد، ببدء تنفيذ خطة التعليم عن بُعد (Online learning) التى تم مناقشتها وإقرارها يوم الثلاثاء الماضى، لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بكافة الجامعات والمعاهد بنظام التعليم عن بُعد، بدءًا من غدٍ الأحد و طبقا للجداول المعدة سلفا.

كما وجه الوزير، بتوفير الدعم الفنى لأعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات لتمكينهم من استخدام المواقع الإلكترونية للجامعات والكليات ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب.

ويأتى هذا الإجراء منعًا للتجمعات الكبيرة لطلاب الجامعات والمعاهد؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، واستغلال هذه الفترة في زيادة تعقيم وتطهير كافة مباني ومنشآت الجامعات، إضافة إلى إزالة الآثار السلبية لموجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية.