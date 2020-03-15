الرئيس السيسى يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأحد، بقصر الاتحادية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو. كان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد وصل أمس إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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