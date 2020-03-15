شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 15 مركزا للدروس الخصوصية بمركزى طما وطهطا تنفيذا لقرار الوزراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، 9 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة طهطا، وهى "مركز النحاس ومحمد أبوشنب وبكر عقيلى وأحمد محمد حسين وأحمد ومحمد خميس ومجدى ثابت وطه أحمد ذكى وطارق النحاس ومؤمن النحاس " .

وفى مركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج، أسفرت الجهود عن إغلاق 6 سناتر أخرى، وتم تشميعها بالشمع الأحمر، وتستكمل الأجهزة اليوم الأحد، باقى الحملات على سناتر الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية بغلق جميع الدروس الخصوصية بعد قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء احترازى لمواجهة خطر كورونا .

يذكر أن الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ حملة بمركز ومدينة جرجا، وأسفرت الجهود التى أشرف عليها اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والرائد مصطفى فرغلى رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، من إغلاق 8 مراكز لمعلمين بمنطقة الحوزة بمدينة جرجا، ومعروف أن تلك المنطقة هى أكثر مكان تجمعا للدروس الخصوصية على مستوى المراحل التعليمية، خاصة الإعدادى والثانوى، وقام عدد من معلمى المراحل التعليمية بالإعلان عن اغلاق المراكز تنفيذا لتعليمات الجهات المسئولة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعطيل الدراسة لمدة 15 يوما فى المدارس والجامعات، يأتى ذلك نتيجة انعكاس مرحلة محددة نمر بها حاليا تتطلب مثل اتخاذ هذا القرار.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، لأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين .



غلق سناتر الدروس الخصوصية بسوهاج



غلق سناتر الدروس الخصوصية بسوهاج

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غلق سناتر الدروس الخصوصية بسوهاج



غلق سناتر الدروس الخصوصية بسوهاج



غلق سناتر الدروس الخصوصية بسوهاج



غلق سناتر الدروس الخصوصية بسوهاج



غلق سناتر الدروس الخصوصية بسوهاج



غلق سناتر الدروس الخصوصية بسوهاج