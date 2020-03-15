شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أدعية حماية الأطفال من الأمراض في عصر كورونا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 مجموعة من الأدعية التي يتضرع بها الوالدان لله لحناية الأبناء من الأمراض والأسقام في ظل انتشار كورونا في معظم دول العالم.
اللهم احفظ أبناءنا من كل سوء وأذى ومرض وعين وحسد وابتلاء واحرسهم بعينك التي لا تنام
"اللهم إنك وهبت لي أولادي من غير حول مني ولا قوة فاحفظهم لي بحفظك بلا حول مني ولا قوة، اللهم احمهم من كل مكروه يصيبهم ومن كل شر وأذى يحيطهم، ومن كل سوء يتربص بهم، اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض ولا تجعل ابتلائي بهم"
اللهم احفظ أبناءنا من كل سوء وأذى ومرض وعين وحسد وابتلاء واحرسهم بعينك التي لا تنام
"اللهم إنك وهبت لي أولادي من غير حول مني ولا قوة فاحفظهم لي بحفظك بلا حول مني ولا قوة، اللهم احمهم من كل مكروه يصيبهم ومن كل شر وأذى يحيطهم، ومن كل سوء يتربص بهم، اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض ولا تجعل ابتلائي بهم".
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