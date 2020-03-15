شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص أمطار خفيفة نهاية الأسبوع والعظمى 23 والصغرى 14درجة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد، تعرض مصر لمنخفض جوى جديد نهاية الأسبوع الجارى ، مؤكدة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة فقط، منوهة إلى أن فصل الربيع سيبدأ الأسبوع المقبل يصاحبه ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة، جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" والذى تقدمه أسماء مصطفى ويذاع على "اكسترا نيوز" اليوم الأحد.

فى غضون ذلك يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا كثيفة تصل لحد الضباي، والرياح خفيفة إلى معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.