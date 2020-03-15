شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 16 حالة جديدة بكورونا.. 4 حالات من مدينة ووهان مركز تفشى الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين تم تسجيل 16 حالة وافدة جديدة مصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 111.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الأحد نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه من بين 16 حالة وافدة جديدة، كانت هناك 5 حالات في بكين و4 حالات في مقاطعة تشجيانج و3 حالات في شانغهاي و3 حالات في مقاطعة قانسو وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونج.

وقالت اللجنة إنها تلقت تقارير عن 20 حالة إصابة مؤكدة جديدة في الصين منها 4 حالات من ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي.

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جدير بالذكر أن الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، قال إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة واليوم أصبحت أوروبا هي بؤرة المرض، بدلا من الصين صاحبة المرض، والفيروس من الممكن السيطرة عليها عن طريق اتحاد دول العالم لمواجهته.

وأضاف الخولى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم المذاع على قناة "ON E"، تقديم خالد أبو بكر، أنه على كبار السن التوجه إلى أقرب منطقة عزل صحى عندما يظهر عليه أى أعراض، مضيفا أن هناك مؤشرات إيجابية على احتمالية وجود علاج لفيروس كورونا خلال أسابيع.

وأوضح أن هناك 500 ألف شخص يموتون من الأنفلونزا سنويًا، ومعدلات الوفيات في الكورونا من 2 لـ3% بزيادة عن الأنفلونزا، مؤكدا أنه على دول العالم وقف زحف الفيروس.