صور| بدء التصويت في انتخابات المحامين لاختيار النقيب وأعضاء المجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:

توافد مئات المحامين على النقابة العامة للمحامين، صباح اليوم الأحد، للتصويت في الانتخابات على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، ومن المقرر أن تنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً، بحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ويتنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا، فيما يخوض 95 مرشحًا السباق على عضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.