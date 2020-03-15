بعد الغرق في مياه الأمطار.. هل تتأثر أسعار العقارات بالقاهرة الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

ككل شتاء ومنذ 3 سنوات، تشهد شوارع وميادين القاهرة الجديدة غرق السيارات في مياه الأمطار، لتتحول تلك الشوارع إلى بحر مياه.

هذه المرة شاهدنا تعامل مختلف من الأجهزة المعنية للتصدي لكميات المياه الكبيرة الناتجة عن الأمطار، لكن التحذيرات والاستعدادات الكبيرة، لم تُنجي القاهرة الجديدة من الغرق للعام الثالث على التوالي، حيث تعود بداية الأزمة لشهر أبريل 2018، ثم شتاء 2019، وما حدث يوم الخميس الماضي 12 مارس 2020.

"الخليج 365" طرح سؤالًا على عدد من الخبراء والمتعاملين داخل السوق العقارية، هل تؤثر مشاهد غرق الطرق والميادين على معدل الطلب في المدينة الأغلى في مصر، وهل تتاثر أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؟ أم يظل الوضع كما هو؟.

حدث استثنائي:

المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أكد أن كميات الأمطار التي تساقطت على معظم مناطق مصر غير مسبوقة وليست في القاهرة الجديدة وحدها، لافتًا إلى أن الطبيعة الجغرافية للمدينة ساعدت على تراكم كميات الأمطار في الأماكن المنخفضة وظهرت بهذا الشكل المتداول.

وأضاف شكري، أن غرق بعض الشوارع في الأزمة الأخيرة لن يؤثر على قرارات الشراء خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن من يتخذ قرار شراء وحدة جديدة ينظر إلى بعد الأمور الأخرى أهمها الخدمات الموجودة في المدينة من خدمات تجارية وصحية وتعليمية.

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وتابع: "مواصفات الوحدة والأسعار الخاصة بها وقيمة وشكل المدينة ككل أحد أسباب الشراء، لكن الظروف الاستثنائية لا تشكل نسبة كبيرة من قرار الشراء"، لافتًا إلى أن الأسعار لن تتاثر أيضًا لهذه الأحداث.

مدينة القاهرة الجديدة، تأتي في مقدمة المدن الأكثر طلبًا في مصر، في الفترة الأخيرة، ووصل متوسط سعر المتر في بعض المشروعات بها لـ15 ألف جنيه، بينما تجاوز سعر متر الفلل بها 22 ألف جنيه، ونتيجة لقرب المدينة من العاصمة الإدارية وتأثرها بالمشروعات الكبيرة والتكنولجيا البنائية المستخدمة في مشروع العاصمة الجديدة، تأثر حجم الطلب والسعر بالقاهرة الجديدة بشكل إيجابي.

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، والرئيس التنفيذي لشركة "يونيون كابيتال" لإدارة صناديق الاستثمار المباشر سابقًا، إن أزمة تراكم المياه في شوارع القاهرة الجديدة لم يكن جديدًا، وظهر خلال الفترات السابقة، لافتًا إلى أن هذا لن يؤثر على أسعار العقارات في هذه المنطقة.

وأكد توفيق: "سلوك المواطنين في شراء الوحدات السكنية لا ينظر إلى مثل هذه المشكلات، لكن ينظر إلى السعر أولا ومواعيد التسليم، والخدمات الموجودة في المدينة".

بينما قال المهندس الاستشاري خالد عاطف، خبير تقييم عقاري، أن بعد ظهور تأثر عدة مناطق في القاهرة الجديدة بمياه الأمطار سيشكل تحفظًا على عمليات الشراء على المستوى القريب فقط، لكن سرعان ما يتجاهل المشتريين هذه الأحداث التي عمت مصر كلها، ويعود كل شيئ كما كان.

وأكد خبير تقييم عقاري أن الأسعار لن تتأثر بغرق القاهرة الجديدة أو أي منطقة أخرى، فالأسعار يتظل كما هي دون تغيير.​