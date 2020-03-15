الكليو ٦١ .. هبوط أرضي على طريق (القاهرة _ السويس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: رصدت الخدمات المرورية المعنية بطريق (القاهرة _ السويس)، هبوط أرضي عند الكيلو ٦١ القادم من القاهرة . وتم عمل تحويلة من الطريق الرئيسي الي الطريق الداعم، وتم تعيين الخدمات المرورية، والعلامات الإرشادية، والمساعدات الفنية لإرشاد قائدي السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح الهبوط.

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