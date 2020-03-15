فتح نفق الفطيم على الطريق الدائري بعد شفط المياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: فتحت إدارة المرور المعنية بدائري المعادي، نفق الفطيم علي الطريق الدائري، بعد شفط المياة، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها. ورصدت الخدمات المرورية الخميس الماضي ظهور تجمعات من مياه الأمطار، فى نفق الفطيم ما أدى لغلقه. وانتقلت سيارات لشفط المياه، بواسطة سيارات الشفط بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

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