أخبار مصر | عاجل.. فتح لجان الاقتراع بانتخابات نقابة المحامين

وأضافت: أن الناخب من له حق التصويت هو المدرج اسمه بكشوف الناخبين، وأنه يشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن.

وأوضحت، أنه يجرى تسليم الناخب ثلاث بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة، على أن يجرى وضع كل بطاقة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاص بكل منها، مشيرة إلى أنه يحق للناخب اختيار 25 مرشحًا من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف والمقسمة إلى 8 محاكم استئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة وأنه لا يعد التصويت باطلا في تلك الحالة.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تأجيل انتخابات نقابة المحامين المقرر انعقادها اليوم الأحد، لمدة أسبوعين بسبب الأمطار، وتفشي فيرس الكورونا، لإنتفاء القرار الإداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت عبدالحميد، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد محمد راضي مفوض الدولة.

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وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن تسيير المرفق العام يدخل في صميم اختصاصات الجهة الإدارية بوصفها القوامة عليه، ومن ثم وإذ ارتأت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة في ضوء ما توافر لديها من معلومات عن حالة الطقس، أو الأوضاع الأمنية والصحية بالبلاد الإستمرار في إجراء العملية الانتخابية وفقا للمواعيد المعلن عنها، فإن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في ضوء الصلاحيات المخولة لها.

وأضافت: أنه لا رقابة على الجهة الإدارية في ذلك من قبل المحكمة، مادام خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة، وخلت أوراق الدعوى مما يدلل عليه، فمن ثم فلا إلزام على اللجنة المذكورة بـتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 15/3/ 2020، ولا يشكل امتناعها عن تأجيل الانتخابات قرارًا سلبيًا.

وكان المدعين طالبوا الحكم بتأجيل الانتخابات، حرصا على أعضاء النقابة، وأعضاء الهيئة القضائية المشرفين على العملية الانتخابات، والزام النقابة المدعى عليها بتقسيم العملية الانتخابية أبجديا ليتم إجراؤها علي مدار يومين.

وفي وقت سابق، رصدت "الخليج 365" عددا من اللافتات التي زينت المبنى العام للنقابة.

وجاءت أعداد المرشحين في الانتخابات على النحو التالي: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وجاءت أعداد المرشحين في الانتخابات على النحو التالي: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.