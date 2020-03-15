أخبار مصر | بسبب كورونا.. الأوقاف تعلن غلق الأضرحة مدة تعليق الدراسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. الأوقاف تعلن غلق الأضرحة مدة تعليق الدراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بغلق جميع الأضرحة مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق والتشاور مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وأعلنت الوزارة في بيان، على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة، وعلى قيام الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة خلال تلك الفترة، داعية الله تعالى السلامة من كل داء، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام وتوجيه وزارة الأوقاف بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها، ونظرًا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، ولا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات مختلفة ومناطق مختلفة.

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