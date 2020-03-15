أخبار مصر | محافظة القاهرة تنفي وجود ماس كهربائي بكوبري أحمد سعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تنفي وجود ماس كهربائي بكوبري أحمد سعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، ما تردد عن وجود ماس كهربائي، أعلى كوبري أحمد سعيد، المتجة إلى ميدان العباسية.

وأكد مصدر مسئول داخل المحافظة، بأن هذه الأقاويل عارية تمامًا عن الصحة، وأن الأمور تسير على ما يرام أعلى وأسفل الكوبري.

وأضاف المصدر أن رئيس حي الوايلي ورجال الكهرباء ذهبوا إلى الموقع المذكور ولم يكن هناك أي شيء يدعوا إلى القلق.