شكرا لقرائتكم خبر عن بالتشاور مع شيخ الأزهر.. الحكومة تعلن غلق جميع الأضرحة طوال مدة تعليق الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف غلق جميع الأضرحة مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، كما قررت قيام الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة خلال تلك الفترة.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة- في تصريح صحفي اليوم /الأحد/- إنه «في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام وتوجيه وزارة الأوقاف بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها، وبالتنسيق والتشاور مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونظرًا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، لا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات مختلفة ومناطق مختلفة؛ قررت الوزارة غلق جميع الأضرحة مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مع التأكيد على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة».

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء إلى الله- تعالى- أن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه .