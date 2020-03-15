97% من القراء يؤيدون نقل محارق القمامة للظهير الصحراوى حفاظا على البيئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد نقل محارق القمامة للظهير الصحراوى حفاظا على البيئة، أيد غالبية القراء نقل محارق القمامة للظهير الصحراوى حفاظا على البيئة. وأيد 97% من القراء نقل محارق القمامة للظهير الصحراوى حفاظا على البيئة، بينما عارض 3% من القراء نقل محارق القمامة للظهير الصحراوى حفاظا على البيئة.

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