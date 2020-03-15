شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة لتوقيع عقد الشراكة بين الوزارة وإحدى الشركات الفرنسية لإدارة أسواق الجملة، وتقديم نتائج ومخرجات المرحلة الأولى من دراسة الدعم الفنى لرفع كفاءة منظومة أسواق الجملة، وبتمويل مقدم من قبل وكالة التنمية الفرنسية وبرعاية السفارة الفرنسية بالقاهرة، وذلك انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى قدماً لتحديث وتنظيم أسواق الجملة فى ربوع البلاد، مما سينعكس على توفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة وتخفيض أسعارها وبما يخدم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 .

وسيشهد حضور اللقاء كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة، كما سيشهد اللقاء رئيس شركة رانچيس الفرنسية ونائبة لإدارة أسواق الجملة ورئيس قطاع الاسواق الخارجية، إضافة إلى حضور السفير الفرنسى بالقاهرة ورئيس وكالة التنمية الفرنسية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، التعاون بين الوزارة مع الشركة الفرنسية التى تعد من كبرى الشركات التى تدير أسواق الجملة، لبدء وضع خطة لتطوير أسواق الجملة فى مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر، لافتًا إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية فى مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية، وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية بالمحافظات ودعم البنية الأساسية.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد تفقد مع وفد من الشركة الفرنسية، عددًا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيًدا لتطويرها، لافتًا إلى إن الشركة بدأت وضع دراسة حقيقية عن أسواق الجملة فى مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها، وكذلك النهوض بتلك المنظومة فى مصر، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد للمنتجات والإدارة الجيدة ما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك.