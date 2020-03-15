شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المركزين الثقافيين (الفرنسى والأسبانى) بمصر لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المعهد الفرنسى بمصر (المركز الثقافي) إغلاق كافة فروعه (المنيرة- الشيخ زايد - مصر الجديدة- القاهرة الجديدة- الإسكندرية ) اعتبارا من غد الأحد وحتى يوم الأحد (29 الجارى)، وذلك فى ضوء القرارات الخاصة بتعليق الدراسة لمدة اسبوعين.

كما أعلن معهد ثربانتس بالقاهرة (المركز الثقافى الإسباني) غلق أبوابه اعتبارا من غد، ولمدة اسبوعين؛ بما يتماشى مع توجيهات الحكومة للمدارس والجامعات، وأضاف المعهد أنه يمكن للطلاب الذين بدأوا الدورات أن يستكملوها عن بعد عبر شبكة الإنترنت تحت إشراف مدرسيهم، وسيتم إخطار الطلاب كافة يوم الاثنين المقبل بالخطوات التى يجب اتباعها.

وأوضح أن هؤلاء الطلاب سيحصلون على تخفيض بنسبة 50% عند تسجيلهم فى الدورة المقبلة، مع إمكانية الحصول على تخفيضات أخرى.