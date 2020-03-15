شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى مستمرة حتى 26 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار وزارة الصحة فى تطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانى من عمر 9 أشهر وحتى 6 سنوات فى جميع محافظات الجمهورية ما عدا محافظات "أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء"، ويجرى فيها تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات مستمرة بالوحدات والمراكز الصحية والمدارس وفى النوادى حتى يوم 26 مارس الجارى، وتشمل الأطفال المصريين والأجانب.

وتأتى هذه الحملات فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التى تساهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية المستدامة.

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وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل بكافة محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن التطعيم فى الريف يجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الساعة الخامسة مساءً، مضيفة أنه تم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

وتابعت: يشارك فى الحملة أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية، و5 آلاف و740 طبيبًا تم تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية بوزارة الصحة والمديريات، والإدارات الصحية، والمناطق الطبية، ومنسقين بالمدارس والحضانات، موضحة أن الطعم المستخدم فى الحملة يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد فى الذراع اليسرى.

وأكدت، أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، مشددًا على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال لأنها الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، موضحًا أن التطعيم آمن تمامًا.