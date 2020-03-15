شكرا لقرائتكم خبر عن الفنادق المصرية تواجه فيروس "كورونا" بـ5 اجراءات وقائية .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركات سريعة وزيارات مكوكية يقوم بها المسئولين فى وزارتي السياحة والآثار والصحة وغرفة المنشآت الفندقية، للتأكد من سلامة الفنادق بالمحافظات السياحية المصرية وفحص العاملين وتزويدهم بمعلومات وقائية ضد فيروس كورونا، وذلك حماية للعاملين والسائحين.

وبدأت وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع غرفة الفنادق فى وضع سيناريوهات سريعة للتعامل مع الازمة، فور ظهور إصابات بالفيروس على متن باخرة نيلية الجمعة الماضية، وتضمنت محاور أساسية تعمل عليها:

- استمرار فحص العاملين بالفنادق فى المحافظات المصرية بعد الانتهاء فحص الأقصر خلال الأسبوع الماضى.

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- توزيع 1000 جهاز أشعة فوق الحمراء (infrared) علي الفنادق الثابتة والعائمة للكشف الدورى علي النزلاء والعاملين بها.

- تعاقد الفنادق مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس.

- استمرار تقديم تدريبات توعية لجميع العاملين من خلال 26 مدرب يتنقلون فى جميع المحافظات السياحية على الاجراءات الوقائية التى يجب اتباعها، وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوى.

- توفير اللوجستيات المطلوبة للعاملين وعدم ممارسة العمل بدونها، وفى مقدمتها ارتداء الجوارب والكمامات الطبية والجوانتيات أثناء قيامهم بمهام عملهم سواء فى التنظيف أو بالمطابخ والمطاعم وتقديم الخدمات للنزلاء.