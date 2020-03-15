مصدر: إغلاق جميع المراكز التعليمية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران وإسلام عمار ومروة شاهين ومحمد الملاح:

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنه سيتم إغلاق جميع المراكز التعليمية تنفيذا للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، وبالتزامن مع تعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأحد.

وبدأت وزارة الداخلية، حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، لأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وفي محافظتي القاهرة والجيزة أغلقت الأجهزة الأمنية 16 مركزا تعليميا، وصادرت محتوياتهم.

وفي محافظة كفر الشيخ أعلنت مديرية التربية والتعليم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، غلق 137 سنترًا للدروس الخصوصية، من خلال حملات مكثفة من المديرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومجلس مدينة كفر الشيخ على مستوى 13 إدارة تعليمية.

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وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، عبر بيان المديرية، إن الرقم الذي جرى تسجيله في أعداد غلق السناتر الدروس الخصوصية، بمحافظة كفر الشيخ، يعد الأعلى بين أرقام الغلق على مستوى محافظات الجمهورية.

وشنت مديرية أمن المنوفية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية، حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية فى مدن وقرى المحافظة المختلفة.

وتمكّنت حملة مكبّرة من قسم أول طنطا، برئاسة الرائد يوسف الجندي، وعادل داود، رئيس حي أول طنطا، من غلق 21 مركزًا تعليميًا بنطاق حى أول.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية في ظل تعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأحد 15 مارس.