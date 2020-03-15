"الداخلية" تغلق ١٦ سنتراً ومركزاً تعليمياً في القاهرة والجيزة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إغلاق 16 سنتر ومركز تعليمى ومصادرة محتوياتها، في محافظتي القاهرة والجيزة.

وأضاف المصدر، أنه جاري إغلاق جميع المراكز التعليمية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس رئاسة الوزراء.

وبدأت وزارة الداخلية، حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، لأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية في ظل تعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأحد 15 مارس.