مصر | تقرير "الصحة": لا شبهة جنائية بوفاة شاب صعقا بالكهرباء بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير "الصحة": لا شبهة جنائية بوفاة شاب صعقا بالكهرباء بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل مخبز بلدي بمركز البدرشين.

كان شاب قد لقي مصرعه، صعقا بالكهرباء، داخل مخبز بلدي بقرية أبو صير، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل مخبز بلدي، بقرية أبو صير، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وكشفت تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن المتوفى يدعي "أحمد.ع.ا"، مقيم بنطاق المركز، ولقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل المخبز.

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وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

في سياق آخر، قُتل شاب إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد عائلته، اليوم السبت، بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية الفهميين، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبينت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتهم والمجني عليه من نفس العائلة، وكانت وقعت بينهما مشاجرة قبل ذلك لوجود خلافات بينهما، وتجددت اليوم السبت، انهي خلالها المتهم حياة المجني عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.