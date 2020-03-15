مصر | المعاينة توضح سر نشوب حريق داخل أحد المنازل في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة توضح سر نشوب حريق داخل أحد المنازل في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى أن ماسًا كهربائيًا السبب في اندلاع النيران داخل أحد المنازل بقرية كفر عمار، التابعة لمركز العياط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب داخل أحد المنازل بقرية كفر عمار، التابعة لمركز العياط، جنوب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل أحد المنازل بقرية كفر عمار، بمركز العياط، جنوب الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

و أفاد مصدر أمني في وقت سابق من اليوم، أن الحريق الذي اندلع بمنطقة سقارة مساء اليوم الجمعة، شب داخل مركز سقارة للعلاج النفسي والإدمان.

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وأوضح المصدر لـ"الخليج 365": أن الحريق شب داخل غرفة بمساحة 4×4، كان بداخلها مرتبة وكرسي ووحدة تكييف، مشيرا إلى أن الحريق أسفر عن احتراق المرتبة والكرسي.

وأضاف المصدر، أن الغرفة المندلع بها النيران كان يتواجد داخلها 4 سيدات لعلاجهن، ولم يسفر الحريق عن إصابتهن.

وكشفت المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن حريق بـ" مرتبة"، السبب في اندلاع النيران داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة سقارة، نطاق مركز البدرشين، جنوب المحافظة.

كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة قد نجحت في السيطرة على حريق شب داخل مصحة لعلاج الإدمان، بمنطقة سقارة، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل أحد المنازل، بمنطقة سقارة نطاق مركز البدرشين.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق شب بمصحة لعلاج الإدمان، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، وأخطر مدير أمن الجيزة.