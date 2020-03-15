اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل سائق "توكتوك" في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمنطقة أبو النمرس.

ووجهت النيابة للمتهم الأول "ع. ع"، 20 عاما، عاطل، والمتهم الثاني "أ. ر"، المقيمين بمنطقة الكنيسة دائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وسرقة المجني عليه بالإكراه، بأن اتفقا بالتخطيط لارتكاب جريمتهما، بأن عقدوا العزم على قتل المجني عليه وسرقة التوك توك المملوك له.

واستدرج المتهمان المجني عليه من منطقة الكنيسة حيث طلبا منه توصيلهم إلى منطقة أبو النمرس، واستقلا معه التوك توك، وفي أثناء سبر التوك توك بأحد المناطق النائية خلف أحد الفنادق الموجودة بتلك المنطقة، وطلبا منه التوقف لقضاء حاجتهما وعقب توقف المجني عليه فاجأه المتهم الأول بإنزاله من التوك توك وطرحه أرضا، وتكتيفه لشل حركته، ثم شد المتهم الثاني حبل بنطال المجني عليه، ولفه حول عنقه لقتله ألقا جثته في ترعه أبوالنمرس؛ للتخلص منه ثم سرقا التوك توك والهاتف المحمول المملوك للمجني عليه، وحاولا الفرار.