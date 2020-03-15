مصر | مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بالجيزة

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لقي عامل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنطقة شبرامنت، بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع عامل إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنطقة شبرامنت بنطاق المركز.

وتوصلت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن المتوفى يدعي "أحمد.ع.ج"، 44 سنة، مقيم بمنطقة شبرامنت، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1123 إداري مركز شرطة أبو النمرس لسنة 2020، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مقتل شاب في مشاجرة بالصف

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في سياق آخر، قُتل شاب إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد عائلته، اليوم السبت، بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية الفهميين، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبينت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتهم والمجني عليه من نفس العائلة، وكانت وقعت بينهما مشاجرة قبل ذلك لوجود خلافات بينهما، وتجددت اليوم السبت، انهي خلالها المتهم حياة المجني عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.