نشرة الحوادث المسائية.. حبس متهمي حادث قطاري "روض الفرج" وحملات للداخلية بشأن الأماكن التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-الداخلية تبدأ حملاتها في تعليق أماكن الأنشطة التعليمية

بدأت وزارة الداخلية حملاتها للتأكد من تعليق أماكن الأنشطة التعليمية كافة خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات.

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-الداخلية: القبض على اثنين من مروجي الشائعات عن "فيروس كورونا"

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على اثنين آخرين من مروجي الشائعات والأخبار المفبركة حول انتشار فيروس "كورونا" بالبلاد، وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة.

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-بدء تلقي طلبات الالتحاق الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة

بدأت أكاديمية الشرطة، تلقي طلبات الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2020، وحتى 30 مارس الجاري.

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-استغلوا سوء الأحوال الجوية.. سقوط عصابة تهريب العقاقير المخدرة بميناء بورسعيد

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي، وعامل بصيدلية لقيامهم بالإتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وإحباط محاولة جلب 120 ألف قرص عقار طبي مهربة جمركياً عبر ميناء غرب بورسعيد.

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-بالفيديو.. الداخلية توجه مساعدات للمتضررين من الأمطار بالقاهرة والجيزة

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وحدات الإنقاذ من قوات الحماية المدنية مصحوبة بقوات التدخل السريع وسيارات النجدة وتم التعامل مع البلاغات المختلفة بإنقاذ العالقين في المنازل المنهارة جزئياً بمحافظتي القاهرة والجيزة.

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-الحماية المدنية تنقذ شخصًا احتجز داخل مصعد بالسيدة زينب

أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة، أحد الأشخاص كان محتجز داخل مصعد، بأحد العقارات بدائرة السيدة زينب.

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-انهيار جزء من الطريق الدائري بسبب كسر بماسورة الصرف الصحي.. والمرور تعلن البدائل

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم كسر بالطابة الخاصة بماسورة الصرف الصحي تابع للتجمع الخامس، على الطريق الدائري قطرها 1000 ملي ما أدى إلى انهيار بطول 70 متر في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف، اتجاه المعادي، بارتفاع 18 متر وبعده 500 متر اتجاه المعادي الجهة اليسرى 60 متر طول في 7 متر ارتفاع.

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-إحالة موظفين بوزارة الإسكان للجنايات بتهمة تقاضي رشوة

أمرت النيابة العامة بإحالة موظفين اثنين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للجنايات بتهمة تقاضي رشوة قدرها 700 ألف جنيه.

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-النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار الأزبكية المنهار

أمرت نيابة الأزبكية بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار انهار أمس الجمعة بالأزبكية، بالإضافة لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها بالانهيار من عدمه.

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-النائب العام: إخلاء سبيل قائدي قطاري روض الفرج وحبس 4 آخرين

قرر النائب العام بحبس أربعة متهمين، وهم كبير فنيين، ومراقب ببرج مراقبة النجيلي ومشرف، ومراقب ببرج مراقبة إمبابة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في حادث اصطدام قطارين بمنطقة روض الفرج.

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-21 مارس.. الحكم في قضية اتهام ربة منزل بتعذيب ابنتها بمساعدة عاطل بشبرا

قرر المستشار معتز جمال أباظة، رئيس محكمة جنح الخانكة، الدائرة الثانية، اليوم السبت، مد أجل الحكم في قضية اتهام ربه منزل وعاطل، لجلسة21 مارس الجاري، للحكم على المتهمين بعد توجيه تهمتى التعذيب وتعريض حياة طفلة للخطر والزنا.

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-لتعذر حضورهم.. تأجيل محاكمة متهمي الاتجار بالبشر بقصر النيل لـ17 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 18 متهمًا بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل، لجلسة 17 مارس لتعذر حضور المتهمين.

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