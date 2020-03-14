مصر | تسريب غاز.. المعاينة تكشف تفاصيل حريق شقة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب غاز.. المعاينة تكشف تفاصيل حريق شقة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بالجيزة، إلى أن تسرب الغاز، السبب في نشوب حريق داخل شقة سكنية بالجيزة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب داخل شقة سكنية في الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

البداية كانت بتلقي اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الجيزة.

على الفور، دفع مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، أن الحريق الذي اندلع بمنطقة سقارة مساء اليوم الجمعة، شب داخل مركز سقارة للعلاج النفسي والإدمان.

Advertisements

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365": أن الحريق شب داخل غرفة بمساحة 4×4، كان بداخلها مرتبة وكرسي ووحدة تكييف، مشيرا إلى أن الحريق أسفر عن احتراق المرتبة والكرسي.

وأضاف أن الغرفة المندلع بها النيران كان يتواجد داخلها 4 سيدات لعلاجهن، ولم يسفر الحريق عن إصابتهن.

وكشفت المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن حريق بـ" مرتبة"، السبب في إندلاع النيران داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة سقارة، نطاق مركز البدرشين، جنوب المحافظة.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مصحة لعلاج الإدمان، بمنطقة سقارة، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل أحد المنازل، بمنطقة سقارة نطاق مركز البدرشين.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق شب بمصحة لعلاج الإدمان، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.