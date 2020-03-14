مصر | الحبس سنة لشريك أسامة النجار بتهمة تزوير إيصال أمانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة لشريك أسامة النجار بتهمة تزوير إيصال أمانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، بحبس عبد الجليل العوضى شريك بشركة للاستثمار سنة فى القضية المقامة ضده من أسامة النجار مؤسس حملة مصريون ضد الإهارب والمتهم فيها بتزوير إيصال أمانة بمبلغ 850 ألف دولار باسم الأخير.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد البلتاجى وعضوية المستشارين عصام عز العرب وطارق الشافعى وبحضور أحمد قاسم وكيل النيابة وأمانة سر إسلام على.

كان المستشار باسم وهبة المحامى بالنقض والإدارية العليا قد أقام دعوى ضد عبد الجليل العوضى يتهمه فيها بتزوير إيصال أمانة بمبلغ 850 ألف دولار ضد أسامة النجار مما أدى لإقامة الأول دعوى تبديد وحصل فيها على حكم بحبس النجار 3 سنوات.

فأقام النجار دعوى ضد عبد الجليل اتهمه فيها بالتزوير واصدرت المحكمة حكمها

وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 18 متهما بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل، لجلسة 17 مارس لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وتامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

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وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولي للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدي سفارات الدول الأجنبية.