أخبار مصر | محافظة الجيزة تدفع بـ51 معدة لرفع تجمعات مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تدفع بـ51 معدة لرفع تجمعات مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالدفع بـ51 معدة للانتهاء من رفع كافة التجمعات لمياه الأمطار بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق، وذلك لعدم تأثيرها غدا على الحركة المرورية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ لليوم الثالث على التوالي، وفي جوله استمرت 5 ساعات؛ للوقوف على مجهودات شفط مياه الأمطار من الشوارع، للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.

وأكد محافظ الجيزة علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، علي ضرورة توزيع معدات شفط تجمعات المياه بالشوارع والطرق الحيوية والفرعية.

وتابع محافظ الجيزة ميدانيا مجهودات رفع مياه الأمطار بأحياء جنوب الجيزة والهرم والعجوزة وبولاق الدكرور وشمال الجيزة والوراق، حيث وجه مديرية الطرق بالتنسيق مع هيئة النظافة وشركة مياه الشرب لرفع آثار الأمطار من على طريق الصفطاوي ونفق الطريق الأبيض والمعتمدية والقومية ومحمد مبروك بأوسيم وتمهيد وتسويه تلك الطرق التي بحاجه منها لذلك.

وخلال الجولة تفقد المحافظ هبوط مطبق صرف صحي بشارع لاشين بحي الهرم، مؤكدا على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة اتخاذ اللازم نحو إعادة الشيء لأصله والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت حرصا علي سلامة وأمن المواطنين.

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شملت جولة المحافظ تفقد شوارع البحر الأعظم واللبيني والطريق الدائري والقومية والمريوطية والمعتمدية والطريق الأبيض والصفطاوي وطراد النيل بالوارق والطريق الدائري، مشيراً أن هناك مجهودات مكثفه لرفع أثار الأمطار حيث تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني كما تم مسبقاً للانتهاء من كافة البؤر المتبقية.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء المختصة.