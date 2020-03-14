أخبار مصر | الوفد يشكل لجنة طوارئ دعمًا للدولة في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد يشكل لجنة طوارئ دعمًا للدولة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، تشكيل لجنة طوارئ صحية وطنية، برئاسة الدكتور محمد نصر، رئيس لجنة الصحة بالحزب.

وأوضح أبو شقة، أن اللجنة تكون مهمتها تقديم الدعم والمشورة للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وقال أبو شقة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن اللجنة سوف يخصص لها مقرا يكون بمثابة غرفة عمليات داخل المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، وأنها ستضم في عضويتها نخبة من الأطباء المتخصصين في هذا المجال من داخل الحزب وخارجه، وأنها ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة للوقوف على آخر مستجدات المرض على مدار الساعة، وسوف تقديم اللجنة التوصيات والمقترحات اللازمة لمساندة الدولة المصرية في مواجهة الفيروس الذي يهاجم كل دول العالم في وقت واحد.

وأضاف رئيس حزب الوفد أن لجنة الطوارئ الصحية الوطنية سوف تتواصل مع جميع لجان الحزب على مستوي المحافظات لتقديم المشورة والمعونة اللازمة في هذا الشأن.

ونوه أبو شقة بأن الأحزاب السياسية مهمتها الوقوف إلى جوار الدولة المصرية في الأزمات، وأن ما تواجهه الدولة هذه الأيام يلزم دعما قويا من القوى السياسية والحزبية وتكاتفًا من الشعب، والتصدي للشائعات المغرضة التي لا هدف لها إلا زعزعة الأمن والاستقرار.

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