أخبار مصر | الوفد يشكل لجنة طوارئ دعمًا للدولة في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد يشكل لجنة طوارئ دعمًا للدولة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، تشكيل لجنة طوارئ صحية وطنية، برئاسة الدكتور محمد نصر، رئيس لجنة الصحة بالحزب.
وأوضح أبو شقة، أن اللجنة تكون مهمتها تقديم الدعم والمشورة للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».
وقال أبو شقة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن اللجنة سوف يخصص لها مقرا يكون بمثابة غرفة عمليات داخل المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، وأنها ستضم في عضويتها نخبة من الأطباء المتخصصين في هذا المجال من داخل الحزب وخارجه، وأنها ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة للوقوف على آخر مستجدات المرض على مدار الساعة، وسوف تقديم اللجنة التوصيات والمقترحات اللازمة لمساندة الدولة المصرية في مواجهة الفيروس الذي يهاجم كل دول العالم في وقت واحد.
وأضاف رئيس حزب الوفد أن لجنة الطوارئ الصحية الوطنية سوف تتواصل مع جميع لجان الحزب على مستوي المحافظات لتقديم المشورة والمعونة اللازمة في هذا الشأن.
ونوه أبو شقة بأن الأحزاب السياسية مهمتها الوقوف إلى جوار الدولة المصرية في الأزمات، وأن ما تواجهه الدولة هذه الأيام يلزم دعما قويا من القوى السياسية والحزبية وتكاتفًا من الشعب، والتصدي للشائعات المغرضة التي لا هدف لها إلا زعزعة الأمن والاستقرار.
واجتمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة أعلنت منذ ظهور فيروس كورونا أن هناك 3 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الوضع، موضحا أن ظهور باخرة الأقصر كانت نقطة التحول في ظهور فيروس كورونا في مصر.
وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام الملذع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالظة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحا أن قرار اغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في االجامعات والمدارس.