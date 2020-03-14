أخبار مصر | "البيطريين" تطلق "موبايل أبلكيشن" لتقديم وعرض الخدمات النقابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين" تطلق "موبايل أبلكيشن" لتقديم وعرض الخدمات النقابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق النقابة برئاسة الأستاذ الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، للموبايل ابلكيشن المعنى بإتاحة كافة الخدمات النقابية للأعضاء على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف، من خلال الرابط: https:play.google.comstoreappsdetails?id=com.vets.syndicate

وأوضح نبيل، أن التطبيق يتيح لأعضاء النقابة إمكانية الدفع الإلكترونى لاشتراكات النقابة، وسداد الكارنية، واصدار الشهادات المتخصصة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، بجانب متابعة أخر أخبار وقرارات المجلس، وإعلانات الرحلات، والإطلاع على اللوائح والقوانين المتعلقة بمهنة الطب البيطرى، والنقابة، ومتابعة أخر الدورات العلمية التى يقدمها المركز العلمى، ومواعيد انعقادها، بالإضافة إلى الإلمام بالأوراق المطلوبة للقيد بسجلات النقابة، ووزارة الصحة، والأخصائيين، وتراخيص مزاولة المهنة، والإعانات المختلفة.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح أيضا، تشكيل المجالس النقابية بالكامل من عام 1942 وحتى الآن، ويشمل رابط لتحديث بيانات أعضاء النقابة، وكيفية الاستفادة من المنح والإعانات، وكيفية الحصول على عضوية النقابة، لافتا إلى أن التطبيق أصبح حاليا مُتاح لهواتف الأندرويد، ومن المنتظر أن يتم اتاحته خلال 3 أسابيع لهواتف IOS، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم التوسع فى الخدمات المتاحة للأعضاء عبر الأبليكيشن، خلال الفترة المقبلة، من خلال الميكنة، موجها الشكر لموظفى إدارة نظم المعلومات التابعة للجنة تكنولوجيا المعلومات.

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وكان قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، إن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه، مساء أمس الأحد، إجراء الانتخابات فى موعدها المُحدد، والمُعلن عنه الجمعة 27 مارس 2020.

وأوضح ضيف، أنه فى ضوء صدور حكم قضائى، لصالح أطباء بيطريين، من الذين كان قد تم استبعادهم من قوائم المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، فقد قررت اللجنة إعادة إدراج أسماء المرشحين المستبعدين جميعا لقوائم المُرشحين، لضمان عدم وجود طعون أخرى فى العملية الانتخابية، وسلامتها، لحين إعلان نتائج التصويت.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى أنه من المُقرر أن يتم الإنتهاء من قوائم المرشحين، يوم الأربعاء 11 مارس الجارى، ليتم الإعلان لكافة القوائم بالجرائد الرسمية، يوم الخميس 12 مارس 2020.