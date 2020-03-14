أخبار مصر | متى تبدأ محافظة القاهرة في تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متى تبدأ محافظة القاهرة في تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي بأسم محافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء العاصمة بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارات التعليمية، ستنفذ بغلق جميع السناتر التعليمية بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد "عوض" في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أن الأجهزة التنفيذية ستبدأ من يوم غد الأحد في تنفيذ القرار، حفاظًا على صحة ابنائنا الطلاب، من خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي بأسم محافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجه نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجهات الأمنية لغلق كافة المراكز التعليمية (السناتر) خلال فترة تعليق الدراسة حرصًا على الصحة العامة.

كما وجه محافظ القاهرة مديرية التربية و التعليم باستغلال فترة تعليق الدراسة فى تعقيم جميع المنشآت التعليمية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة إسبوعين و قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات الكبيرة للوقاية من فيروس كورونا خلال تلك الفترة.