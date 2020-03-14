أخبار مصر | بعد تعليق الدراسة.. رسالة عاجلة من "أمهات مصر" لأولياء الأمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعليق الدراسة.. رسالة عاجلة من "أمهات مصر" لأولياء الأمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة عاجلة لأولياء الأمور عقب صدور قرار رئيس الوزراء وبتوجيهات من الرئيس السيسي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بداية من غد الأحد.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية أتخذت القرار الصحيح في الوقت المناسب حفاظا علي حياة آبنائنا الطلاب من فيروس كورونا، مستطردة: " يعني الدولة عملت اللي عليها والدور والباقي علي أولياء الأمور في الالتزام بالتعليمات".

ووجهت عبير، رسالة لأولياء الأمور قائلة: "عليكم بالحفاظ علي أبنائكم والالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء والتي علي رأسها الإبتعاد عن التجمعات وعدم النزول للسناتر أو المجموعات الدراسية، والتواجد في المنزل ومتابعة الدراسة من خلال الوسائل التي ستوفرها وزارة التربية والتعليم".