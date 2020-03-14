أخبار مصر | وزير النقل يطمئن على آخر ٣ مصابين في حادث قطاري إمبابة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يطمئن على آخر ٣ مصابين في حادث قطاري إمبابة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية، معهد ناصر الطبي للاطمئنان على الحالة الصحية لآخر ٣ مصابين في حادث تصادم مقدمة قطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة بمؤخرة قطار رقم 991 القادم من سوهاج إلي القاهرة والذي حدث مساء أول أمس الخميس في منطقة برج النجيلي، وحيث كانت كل الحالات المصابة الأخرى قد تلقت العلاج اللازم وخرجت من المستشفيات التي نقلت إليها.

كان في استقبال وزير النقل، مدير معهد ناصر الدكتور حازم الفيل حيث قام الوزير بزيارة المصابين واطمئن على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعلى استقرار حالتهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل.

كانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار والطقس السيئ.