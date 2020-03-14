أخبار مصر | برلمانية عن تعليق الدراسة: السيسي تدخل في الوقت المناسب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية عن تعليق الدراسة: السيسي تدخل في الوقت المناسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مؤكدة أنه قرار حكيم جاء في الوقت المناسب، والجميع كان ينتظره.

وقالت "شاكر" في تصريح إلى بوابة "الخليج 365": "كنا ننتظر من الوزراء المعنيين إتخاذ هذا القرار، عقب بيان وزارة الصحة بوجود حالات إيجابية في مصر، ولكن للأسف لم يصدر هذا القرار من الوزراء المعنيين"، مؤكدة أن الرئيس السيسي تدخل في الوقت المناسب، لأنه دائما وابدا يأتي بقرارات حكيمة منقذه للمواطنين، مضيفة: "كنا نتمنى أن يكون مستوى الوزراء المعنيين مواكب لمستوى الرئيس السيسي"

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن القرار يعطي فرصة لتعقيم المدارس والجامعات، ومراجعة الكشوفات الطبية للطلاب كإجراء وقائي، وتفادي الإصابة بهذا الفيروس الذي أصاب العالم.

واجتمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

رئيس الوزراء يكشف تعداد الطلاب المصابين بكورونا في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة أعلنت منذ ظهور فيروس كورونا أن هناك 3 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الوضع، موضحا أن ظهور باخرة الأقصر كانت نقطة التحول في ظهور فيروس كورونا في مصر.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام الملذع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالظة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحا أن قرار اغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في االجامعات والمدارس.