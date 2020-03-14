أخبار مصر | تحرك عاجل من محافظة الجيزة بعد قرار غلق المراكز التعليمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك عاجل من محافظة الجيزة بعد قرار غلق المراكز التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، إن رؤساء الأحياء والمدن، يقومون بغلق جميع السناتر التعليمية غير المرخصة، منذ فترة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أن رؤساء الأحياء يفعلون قرار غلق جميع السناتر التعليمية منذ فترة لأنها غير قانونية، ومؤهلة.

وأوضح أن الفترة القادمة الفترة القادمة ستشهد حملات مكثفة على كافة المراكز التعليمية حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب، بالتنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع وزارة الداخلية، لغلق جميع السناتر، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بغلق أي تجمعات لأخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن اجمالي الإصابات ١٠٩ وهو رقم مازال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لابد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.

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وتابع في موتمر صحفي له منذ قليل أن ٢٥٪؜ من الشعب المصري بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية بالتالي غلق اي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لان هدفنا الحد من الاختلاط.

وأوضح أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.

وتابع سبق وأعلن خطة تشمل ٣ مراحل الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.

وقال إن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال ال١٠ ايام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لاتزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.