أخبار مصر | ننشر نص بيان وزارة الشباب بتعليق النشاط الرياضى في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نص بيان وزارة الشباب بتعليق النشاط الرياضى في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تعليق كافة الأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها فى جميع المحافظات لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، مع التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية فيما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجارى إعدادها لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم كافة منشآتها، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسرى تلك الإجراءات على كافة القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابيى والرياضى ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الشباب والرياضة، مع ممثلي الجهات الرياضية المصرية والإفريقية، بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمهندس هانى أبو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والإفريقي لكرة القدم.

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