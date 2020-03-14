أخبار مصر | برلمانية: قرار تأجيل الدراسة يؤكد الحرص على صحة المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: قرار تأجيل الدراسة يؤكد الحرص على صحة المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، إن فيروس كورونا يستمر في حصد المزيد من الضحايا في دول مختلفة، وفي سبيل مواجهة ذلك تم وضع مناطق بأكملها قيد الحجر الصحي، ضمن إجراءات مواجهة انتشار المرض.

وأشارت في بيان اليوم السبت، إلى أن توجيه الرئيس السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، يؤكد اهتمام الدولة والرئيس بمصلحة المواطنين والحرص على تأمينهم.

ولفتت عضو مجلس النواب، أنه بما أن دولتنا سياحية فإننا معرضين بشدة لهذا الأمر، وعليه أصبح لزاما على الدولة والمجتمع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة أى مواطن من زحف الفيروس إليه.

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يذكر أن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد اعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الإجراء يأتى مكملا لكل الجهود التى تحدث على مستوى دول العالم التى قامت بمثل هذا الإجراء، مشددا على أن الخطة الكاملة للحكومة تشترك فيها جميع الوزارات والأجهزة، كما أن الرئيس السيسى وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه تكون تحت تصرف الإجراءات التى ستتضمنها الخطة العاجلة للحكومة.

وأوضح راضى أنه خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تم أيضًا استعراض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الطقس السيىء، حيث كانت هناك غرف عمليات فى كل المحافظات والوزارات المختصة وهناك نجاح كبير فى التعامل مع الأزمة واستخلاص الدروس التى بدأت أول الشتاء وتم معالجة أى قصور كان متواجدا مما انعكس على التعامل السريع والميدانى من قبل كافة الأجهزة.